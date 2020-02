Riforme costituzionali, a Palermo e provincia la raccolta firme di Fratelli d'Italia

Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d’Italia sabato 22 e domenica 23 chiama a raccolta sostenitori, simpatizzanti e cittadini per la raccolta delle firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni.

Sabato saranno allestiti banchetti: a Palermo, in via dell’Antilope (di fronte il mercato del contadino) ore9/13; a Partinico, piazza Duomo, dalle ore 11; a Termini Imerese, via Giustino Ferrara ore 17/20; ad Aspra, piazza Stenditore 9/13; a Villabate, piazza della Regione 9/13.

Domenica 23 appuntamenti a Porticello, via La Placa 11, ore 10/13 e a Corleone, via Spatafora 11, ore 9/13. Saranno presenti il coordinatore provinciale Raoul Russo, dirigenti provinciali e amministratori locali del territorio. Per firmare è necessario portare un documento di identità.

