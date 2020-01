Bollette dell'acqua più care a Palermo, Ferrandelli: "Subito il confronto in Aula"

Il leader siciliano di Più Europa Fabrizio Ferrandelli ha depositato al Consiglio comunale un'interrogazione sulla vicenda degli aumenti previsti sulle bollette (Amap) dell'acqua a Palermo. "Un'interrograzione urgente per conoscere a fronte di quali provvedimenti del socio unico (Comune di Palermo) l’Amap intende aumentare le tariffe ai cittadini e sopratutto se è legittima la retroattività", afferma Ferrandelli.

Nell’interrogazione presentata dal consigliere si legge: "I continui aumenti delle tasse Comunali stanno peggiorando, sempre più, la già precaria situazione economica in cui sono costretti a vivere migliaia di cittadini, che non percepiscono un adeguato reddito - ed ancora - i servizi offerti dall’Amap, in questi anni, sono stati piuttosto scadenti, vedi le continue interruzioni della fornitura idrica in diverse parti della città".

"Ho depositato, inoltre - conclude Ferrandelli - una richiesta di convocazione urgente al presidente del Consiglio comunale per affrontare la questione in aula".

© Riproduzione riservata