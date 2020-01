Palermo, dopo i 144 stabilizzati al via l'assunzione di altri 70 dipendenti

Sono circa 70 i precari dell’ex bacino nazionale del «Consorzio Palermo lavoro» che saranno stabilizzati nelle prossime settimane. Dopo i 144 dipendenti stabilizzati al Comune di Palermo con all'approvazione di ieri del bilancio consolidato 2018 resta un unico contingente di lavoratori che saranno stabilizzati - spiega una nota del Comune di Palermo, «nelle prime settimane del 2020 secondo le indicazioni della legge Madia».

Per il vicesindaco Fabio Giambrone e il sindaco Leoluca Orlando, che il 31 si sono in assessorato per ringraziare i

funzionari «che con grande spirito di servizio hanno allestito tutto il necessario per la firma immediata», queste

stabilizzazioni «servono a dare serenità ai lavoratori e alle famiglie e a garantire una migliore organizzazione del lavoro. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia e all’impegno di diversi uffici e allo spirito collaborativo registrato da parte delle organizzazioni sindacali. Un ringraziamento ovviamente anche al Consiglio comunale che ha recepito l’importanza di portare a compimento questo processo».

