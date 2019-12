Palermo, approvato il bilancio consolidato: stabilizzati i 144 precari

Approvato in consiglio comunale a Palermo il bilancio consolidato 2018 con 17 voti favorevoli, 12 astenuti, 11 i consiglieri assenti. Il provvedimento o permetterà anche la stabilizzazione di 144 precari del Comune, di cui 110 Asu ex 331 e 34 Asu Palermo Lavoro.

"L'approvazione del bilancio consolidato - dice Toni Sala di Avanti Insieme e componente della commissione Bilancio di Sala delle Lapidi - consente non solo di certificare lo stato di salute dei conti del Comune e delle società partecipate, ma anche di procedere in modo spedito alla stabilizzazione dei precari che, dopo anni di attesa, potranno firmare i contratti a tempo indeterminato".

"Siamo contenti di dare la possibilità di stabilizzare i precari - ribattono i consiglieri Igor Gelarda, Sandro Anello ed

Elio Ficarra della Lega e Francesco Scarpinato e Mimmi Russo di FdI, che si sono astenuti - ma c'è tanto da dire sul bilancio consolidato 2018 portato in aula tra ritardi e inadempienze. Non è ammissibile che l’amministrazione faccia arrivare atti così importanti non mettendo i consiglieri nelle condizioni di interloquire prima con assessori e dirigenti. Il bilancio consolidato registra 10,4 milioni di perdite che vanificano il consolidato 2017 che era stato chiuso a 1,4 milioni di perdite. Il punto nodale sono le aziende che versano in una situazione deficitaria, una fotografia disarmante: contratti di servizi e piano industriali da approvare, conti in disordine".

"Ancora una volta abbiamo mostrato senso di responsabilità verso Palermo e verso i lavoratori che da tempo attendevano questa stabilizzazione", affermano i consiglieri di Italia Viva e Sicilia Futura – Italia Viva.

"Adesso si dovrà mettere mano alla stabilizzazione degli ultimi precari che lavorano al comune di Palermo - aggiungono gli otto consiglieri -, solo così potremmo dire di avere eliminato il precariato in seno all'amministrazione".

E concludono: "Dopo due giorni di calvario ci riteniamo soddisfatti e siamo felici per aver contribuito all’ottenimento di questo risultato. Riteniamo che ormai i cittadini abbiano ampia capacità di discernimento e siamo sicuri che si rendano conto di chi non incarna nel proprio operato il termine più puro del fare politica".

© Riproduzione riservata