Comuni, stabilizzati 106 precari tra Cefalù e Collesano

Si è concluso l’iter per la stabilizzazione dei 79 precari storici del Comune di Cefalù e per i 27 del Comune di Collesano. Lo rende noto la Cisl Funzione pubblica. "Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto - commenta Salvatore Badami, coordinatore territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani - una conquista che premia l’azione del sindacato e dà dignità e certezza nel futuro a lavoratori, che da anni assicurano un servizio essenziale in questi enti. L’impegno profuso è stato ricompensato nel migliore dei modi".

