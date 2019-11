Palermo, "no" al cimitero di Ciaculli: bocciato il progetto di finanza

Secco "no" dei Lavori Pubblici al progetto di finanza del nuovo cimitero di Ciaculli a Palermo. Lo stop, questa volta definitivo, l'ha emesso il capo area Nicola Di Bartolomeo con un documento di cinque pagine.

Inevitabile quindi che si acceleri sui lavori per l'interramento di 800 loculi ai Rotoli, per nuovi 900 posti ai Cappuccini, per costruire il nuovo forno crematorio. E come ricorda Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, ci sono anche molte convenzioni in scadenza-

Eppure nel settembre scorso, quando erano stati ribassati i prezzi delle sepolture, il progetto sembrava ad un passo dall'approvazione.

L'articolo completo nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE