Pedonalizzazione del centro storico a Palermo, tutto pronto per il via libera

È stata definita e inviata al Consiglio comunale la proposta di delibera per completare il percorso di pedonalizzazione lungo gli assi principali del Centro storico di Palermo.

"Un passaggio politico importante, nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale - afferma Giusto Catania, assessore alla Mobilità - la delibera ha l'obiettivo di rendere irreversibile la trasformazione pedonale del Centro storico che, in questi anni, ha avuto tanto successo. Ormai è evidente ed inequivocabile che la scelta di sottrarre automobili da via Maqueda, via Vittorio Emanuele e dalle piazze del Centro ha avuto riscontri positivi per la vivibilità, la mobilità e l'economia della nostra città".

"Con l'approvazione di questo atto si chiude la fase sperimentale e si potrà procedere alla definitiva messa in sicurezza della pedonalizzazione del Centro storico - afferma il sindaco Leoluca Orlando - e siamo fiduciosi che il Consiglio comunale vorrà essere protagonista di questo percorso".

