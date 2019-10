A Bagheria l'assessore regala un crocifisso alle scuole

L'assessore alla Pubblica istruzione di Bagheria, Maurizio Lo Galbo, ha regalato un crocifisso alle scuole della città. Non solo, ha lancia anche un concorso, sempre rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, dal titolo: «Ricordiamo le nostre tradizioni: il presepe». La notizia è riportata in un articolo di Pino Grasso sul Giornale di Sicilia di oggi.

Così, nel pieno del dibattito in corso in Italia sul crocifisso nelle aule dopo le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Fioramonti, l'assessore di Bagheria prende posizione in maniera netta: il crocifisso resta... E a scuola si fa anche il presepe.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE