Palermo, il Comune cerca famiglie per accogliere i migranti: pubblicato l'avviso

Le famiglie palermitane potranno accogliere rifugiati e titolari di protezione sul territorio comunale, tra una età compresa tra i 19 e i 35 anni, secondo il modello Refuges Welcome Italia onlus.

La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi, oggi, in concomitanza con la giornata mondiale del Rifugiato, sul sito istituzionale del Comune di Palermo è stato pubblicato l'avviso.

Per il sindaco Leoluca Orlando, si tratta di «una straordinaria occasione di conoscenza, scambio, integrazione e solidarietà che viene messa in atto dalle famiglie, evitando che dei rifugiati si occupi solo l’istituzione pubblica. Questo progetto rappresenta la conferma che la scelta dell’amministrazione comunale, come già avvenuto con l’Albo dei tutor volontari per minori non accompagnati, è condivisa dai cittadini».

