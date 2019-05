Metropolitana a Palermo, l'assessore Catania: "A settembre rilanceremo il progetto"

Il Comune di Palermo attende il via libera dei finanziamenti da parte del Ministero dei Trasporti per le ulteriori tre nuove linee di tram D, E ed F, entro il mese di giugno. Intanto si apre una nuova finestra al Ministero per la presentazione del vecchio progetto della metropolitana automatica leggera.

"Il primo stralcio di progetto che è stato approvato nel 2015 collegava la via Oreto a piazza Alberigo Gentile con un costo di circa un milione di euro - spiega l'assessore alla Mobilità Giusto Catania -. Furono chiesti fondi Cipe ma il progetto non fu mai approvato. Si aprirà a settembre la possibilità di ripresentare al Ministero dei trasporti un progetto della metropolitana automatica leggera aggiornato. Abbiamo intenzione di allargare il piano a via Libertà, viale Strasburgo e Mondello. Potrebbe sembrare che i progetti delle linee del tram e della metropolitana si accavallino nei percorsi ma in realtà potrebbero affiancarsi per rafforzare il servizio pubblico e permettere di ridurre al minimo l'uso dell'auto da parte dei cittadini".

Così il Comune di Palermo attende il via libera da parte del Mit alle linee tranviarie con la tratta "D" che è il prolungamento della linea 3 esistente, che collegherà la stazione ferroviaria Orleans, via Gaetano Lodato, via Parlavecchio, attraversamento fiume Oreto, via Villagrazia, via San Filippo sino a via del Levriere.

Mentre la tratta "E" è il prolungamento della linea 1 esistente e attraverserà viale Croce Rossa, viale Strasburgo, bretella sino a parcheggio Francia, via Lanza di Scalea, viale dell'Olimpo, via Mattei sino al parcheggio Galatea. La tratta “F” è prolungamento della linea 1 esistente. La linea collegherà via Duca della Verdura (angolo via della Libertà), via Crispi, Foro Umberto I, via Lincoln, via Balsamo.

