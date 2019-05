Tangenti a Palermo, il ministro Toninelli avvia ispezione sugli appalti coinvolti

«Un plauso all’imprenditore che ha denunciato il malaffare dietro la ristrutturazione di una scuola elementare». Lo scrive il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in un post su Facebook, in merito all’operazione di Polizia che ha portato a 4 arresti a Palermo.

«Ho avviato immediatamente una ispezione Mit per verificare le procedure degli appalti coinvolti - aggiunge il ministro -. Come promesso, farsi corrompere in questo Paese non conviene più e chi accetta tangenti oggi viene facilmente scoperto e allontanato dagli uffici pubblici. Niente è più come prima grazie allo Spazzacorrotti».

«Il governo ha promosso l’adozione della legge 'spazzacorrotti e le nuove norme si stanno rivelando ben più efficaci rispetto alle norme precedenti, come anche attestano i più recenti fatti della cronaca del malaffare. E siate sicuri: se fosse necessario renderemo queste norme ancora più incisive», scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook.

Tangenti al Provveditorato Opere Pubbliche: nomi e foto dei funzionari arrestati a Palermo Antonio Casella, uno dei 4 arrestati Il funzionario Antonio Casella Francesco Barberi all’uscita dalla squadra mobile di Palermo Francesco Barberi Carlo Amato all’uscita dalla squadra mobile Carlo Amato Claudio Monte, uno dei funzionari arrestati Claudio Monte all’uscita dalla squadra mobile La questura di Palermo dopo gli arresti Un frame con le intercettazioni Un frame del video diffuso dalla polizia

«Sicuramente il rigore delle leggi, l’effettività delle pene, tecniche investigative sempre più sofisticate sono tutti importanti strumenti di contrasto alla corruzione. Ma è altrettanto importante promuovere e contribuire a diffondere una 'cultura della legalità».

