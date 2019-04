Il ministro Lezzi sabato a Palermo, sopralluogo a Brancaccio nell'area del nuovo asilo

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi sabato 27 aprile sarà a Palermo per un nuovo sopralluogo a Brancaccio, nell'area in cui sorgerà un nuovo asilo nido dedicato a padre Pino Puglisi, parroco ucciso dalla mafia nel 1993.

Dopo la cerimonia di inaugurazione del progetto e il passaggio ufficiale dei lavori al Comune, l'area gestita dal Centro Padre Nostro (associazione fondata da don Pino) ha subito diversi atti di vandalismo. Il presidente del Centro, Maurizio Artale, ha lanciato diversi appelli alle istituzioni affinché si metta in sicurezza l'area e il progetto che, a quanto pare, è inviso a qualcuno del quartiere.

Il ministro Lezzi ha più volte sottolineato il suo impegno per la realizzazione dell'asilo. "A Palermo, grazie ai fondi di Sviluppo e coesione, saranno finanziati l’asilo nido tanto desiderato da Don Pino Puglisi per i bambini del quartiere e la piazza di Brancaccio, secondo il progetto del Centro di Accoglienza Padre Nostro - spiega in una nota M5s Palermo -. Sarà l’occasione anche per esprimere ancora una volta vicinanza al presidente del centro, Maurizio Artale, e alla comunità di Brancaccio, dopo gli atti vandalici subiti nelle scorse settimane".

"Grazie al suo impulso, sono stati stanziati complessivamente 21 milioni di euro per le città metropolitane del Sud, per la costruzione di nuovi asili nido - conclude la nota -. La Sicilia percepirà 9 milioni per le tre città metropolitane.

In Sicilia è atteso nel weekend anche Luigi Di Maio, a Caltanissetta.

© Riproduzione riservata