Allarme rosso per i conti della Regione: "Tagli da 100 milioni nei prossimi 4 anni"

Il governo della Sicilia rischia di dovere spalmare nei prossimi quattro bilanci d’esercizio della Regione il disavanzo, ereditato dal passato, con tagli pari a circa 100 milioni di euro all’anno.

Intervenendo in Assemblea siciliana, l’assessore all’Economia Gaetano Armao, ha spiegato che il Mef, facendo leva su una recente sentenza della Corte costituzionale, non intende concedere alla Regione la possibilità di spalmare il disavanzo in trent'anni, ma di farlo nell’arco dell’attuale legislatura.

«Aspettiamo la proposta formale del Mef, che comunque su queste basi non può soddisfarci», afferma Armao.

