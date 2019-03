"Il reddito di cittadinanza serve per le armi": polemica a Palermo per la frase di Darawsha

«Per l’assessore del sindaco del Pd di Palermo, Adham Darawsha, il reddito di cittadinanza servirebbe a comprare armi per commettere omicidi. Questo è il livello dei politici del Partito democratico. Attaccare una misura come quella del reddito di cittadinanza, che aiuterà milioni di italiani a ritrovare dignità e a far ripartire l'Italia, è vergognoso. Non basta che l’assessore abbia cancellato il post, dovrebbe solo chiedere scusa e dimettersi per quello che ha scritto».

Lo affermano i parlamentari nazionali di Palermo del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzinoe Adriano Varrica, insieme al gruppo consiliare cinquestelle al Comune di Palermo, riferendosi al post del neo assessore alle Culture, Adham Darawsha, pubblicato oggi su Facebook e successivamente cancellato.

