Il sindaco di Palermo incontra il console generale del Marocco

Un nuovo incontro istituzionale vede protagonista il sindaco di Palermo. Leoluca Orlando ha incontrato, a Palazzo delle Aquile, il console generale del Marocco, Fatima Baroudi, in visita a Palermo per partecipare a "Porte Aperte sul Marocco", il seminario sulle opportunità di investimento in Marocco, che si è tenuto nella Sala delle Lapidi e che è stato organizzato dal Consolato Generale del Regno del Marocco, in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e in partenariato con istituzioni e associazioni siciliane.

"Un'iniziativa e un incontro - ha dichiarato il sindaco - che serviranno a incentivare i rapporti e gli accordi economici con questo Stato, che rappresenta l'anello di congiunzione tra la nostra terra e il continente africano, e che mira sempre più a diventare una delle mete più richieste nel Mediterraneo per quanto riguarda il turismo sostenibile, oltre che una piattaforma economica molto competitiva a livello internazionale".

Sempre nell'ambito delle iniziative organizzate dal Consolato Generale del Regno del Marocco, dal 24 al 29 marzo prossimi sarà possibile visitare, presso Palazzo Sant'Elia, la mostra fotografica di Rita Russo.

