Si chiude a Palermo Mobility Expo, grande folla di appassionati: tra le auto più apprezzate la Mg Cyberster

Difficile quantificare il numero di visitatori di Mobility Expo, evento all’aperto gratuito, di cui il Giornale di Sicilia, con il quotidiano e le testate Gds.it, Tgs e Rgs, è media partner. «Per altre manifestazioni similari - continua Pennica - ho letto di oltre 200.000 persone a Roma o addirittura oltre mezzo milione a Torino. Sono numeri fantasiosi, non c’è un metodo per contare i visitatori, per distinguere chi passa da chi si interessa. Dai nostri indicatori a Palermo, ovvero le migliaia di gadget distribuiti, di richieste di prove e di contatti, sono estremamente soddisfatto: il successo è stato straordinario e ci spinge a far meglio per la prossima edizione».

Ha chiuso i battenti Mobility Expo, l’esposizione di auto che ha mostrato a Palermo gli ultimi modelli innovativi dell’industria mondiale, in particolare a propulsione elettrica. Un grande successo, grazie alla posizione strategica accanto al teatro Massimo che ha facilitato la scoperta del «salone boutique» con quattordici vetture, cinque in anteprima: Abarth 600e, Dongfeng Box, Fiat Grande Panda, MG Cyberster e Renault R5. Ieri, sin dalla mattina, sono state soprattutto le famiglie ad affollare piazza Verdi, mentre sabato notte c’era stato il bagno di folla collegato alla movida, con tanto di musica scelta da un dj.

Tra i visitatori due i profili principali: quelli che fanno tante domande e quelli super preparati. Molti sono stati affascinati dalla sportiva Mg Cyberster (nella foto), esposta in colore dynamic red, la spider che può superare i 500 cavalli di potenza interamente elettrici. Disegnata a Londra dal team di Carl Gotham nonostante la Mg faccia parte dal 2007 del gruppo cinese Siac. La vettura più cara in esposizione: circa 70.000 euro. All’opposto, la più economica è la nuova Fiat Topolino (7.500 euro) ideale per la città con la sua facilità di posteggio, disponibile anche in versione estiva con portelli e tetto aperto. In mezzo tutte le altre proposte. In mostra anche Alfa Romeo Junior, Dacia Spring, Ford Explorer elettrica, Jeep Avenger, Kia EV9, Lancia Ypsilon, Fiat 500e e Peugeot 3008 rappresentate dalle concessionarie Astercar, Gi Bi Auto, Nuova Sicilauto e Twin System.

Infine, non ci sarà un appuntamento bis di Mobility Expo a Catania dall’1 al 3 novembre. Gli organizzatori avevano chiesto piazza Università, a due passi dalla cattedrale di Sant’Agata; il Comune soltanto una decina di giorni fa ha negato la location proponendo il centro fieristico Le Ciminiere. Le concessionarie preferivano un centro commerciale. L’evento è stato annullato.