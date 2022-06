Mondello, si accendono i motori di SM Expo 40

Aprirà domani mattino (venerdì 1 luglio) SM Expo 40, l’esposizione di auto nuove organizzata dalla rivista Sicilia Motori per festeggiare i 40 anni di attività. In viale Regina Elena a Mondello-Valdesi, nel piazzale antistante lo stabilimento «Liberty», saranno in mostra, 24 ore su 24, 16 modelli di 10 diverse marche (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, DS, Ford, Kia, Maserati, Nissan e Volvo). Di ciascuno di essi il pubblico (accesso libero e gratuito) potrà scoprire curiosità, caratteristiche e storia del brand anche attraverso il QR Code riprodotto sui totem identificativi. Oltre ad ottenere informazioni sui modelli in esposizione sarà possibile prenotare dei “test drive” per le giornate successive presso i concessionari. Tra le altre attività in programma un contest fotografico (dalle 18 alle 20 di ogni giorno) che metterà in palio premi a sorpresa di Bosch, Magicmotorsport e Michelin e sfilate di Club di Marca e Veicoli d’Epoca.

Diverse le novità che il pubblico presente a Mondello potrà scoprire nel corso della tre giorni che vede come media partner Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs. Abarth mostrerà la 595 nata dalla collaborazione con il team Monstser Yamaha impegnato in MotoGP. Sulle pedane di Alfa Romeo il suv compatto Tonale in versione Hybrid e la Stelvio in allestimento Business con motore diesel da 160 cv. DS4 e DS7 sono i modelli scelti dal brand premium francese DS per la kermesse palermitana. Fiat esporrà la 500e 3+1 nell’esclusivo allestimento La Prima. Punta sull’elettrico anche Ford con la versione più pepata della Mustang Mach-E. Ibridi invece i modelli Jeep: Compass Hybrid e Renegade Plug-In 4xe. Sulle pedane Kia vi saranno il crossover EV6, di recente proclamato «Auto dell’Anno», e in anteprima assoluta la Niro elettrica non ancora arrivata nei saloni dei Concessionari. L’anima sportiva di Maserati sarà rappresentata dalla MC20 e dal nuovo Grecale nell’allestimento Modena. Nissan punterà sull’affermato Qashqai di nuova generazione per attirare l’attenzione dei visitatori. La svedese Volvo metterà in mostra la XC40 e la C40, entrambe con motore totalmente elettrico.

Tra le attività collaterali del fine settimana un «Contest Fotografico» organizzato in collaborazione con Bosch, Magicmotorsport e Bosch, partner che metteranno in palio dei premi in base ai like e alle interazioni che riceveranno i post pubblicati su Instagram. Ogni giorno dalle 18 e fino alle 2 i visitatori appassionati di fotografia potranno mettersi alla prova ideando e realizzando scatti, anche con il proprio smartphone, fissando i momenti nei quali modelle e modelli professionisti poseranno a fianco delle vetture esposte sulle 16 pedane. Chi si registrerà preventivamente sul sito ufficiale della manifestazione, www.siciliamotori.it/sm-expo/ (passaggio obbligatorio per entrare all’interno dei “ring” preposti) ,riceverà lo speciale pass per fotografare da uno spazio riservato. Per partecipare al contest, oltre a “prenotare” la propria sessione sul sito (qui sarà necessario indicare data e ora di arrivo sul posto), sarà sufficiente pubblicare i propri scatti su Instagram, utilizzando i tag ufficiali (#smexpo40 #siciliamotori #mondello #fotocontest) e attendere i like del pubblico, i quali si sommeranno all’opinione della giuria composta dalla redazione di SM. Sempre sul fronte digitale, Magicmotorsport premierà anche la migliore storia pubblicata su Instagram. Il giudizio terrà conto dell’originalità del prodotto nel raccontare l’Expo ed il mondo dei motori nel suo complesso. Per partecipare a questa sessione sarà necessario taggare il profilo ufficiale del partner (@mms.center) e di Sicilia Motori (@siciliamotori), oltre l’hashtag #SMExpo40.

A partire da sabato, i Club di Marca e d’Epoca intratterranno il pubblico presente a Mondello con delle parate. Queste avranno inizio sabato alle ore 12.00 con il club “Alfa Romeo Classic&Historic, il quale celebrerà i 112 anni della casa del “Biscione” ed i 60 anni della indimenticabile “Giulia”. Nel pomeriggio, dalle 17.00, sarà la volta del club Abarth Trinacria. Domenica, giornata conclusiva dell’Expo, tre gli appuntamenti in programma: alle 9.00 il raduno di Spider Tour Sicilia per la partenza di un giro sulle Madonie, seguiti alle 12.00 dal Club Maseratisti Siciliani. Infine, alle 17.00, conclusione delle sfilate con selezionate vetture d’epoca di collezionisti privati e dei soci del club Sicilia Classic.

