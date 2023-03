Nasce nella città turca distrutta dal sisma: chiamato SergioMattarella e avvolto in una sciarpa rosanero

Per ringraziare l’Italia degli aiuti forniti dopo il terremoto in Turchia una coppia ha deciso di chiamare il proprio figlio SergioMattarella (tutto unito). Il bimbo è nato lo scorso 16 marzo vicino ad Antiochia, come racconta Salvatore Piazza, medico di Palermo che da anni lavora a Torino e che dal 4 al 18 marzo ha preso parte alla missione in soccorso delle popolazioni, organizzata dalla Maxiemergenza Regione Piemonte diretta dal dottor Mario Raviolo, team leader dell’ospedale da campo Nicola Tommasoni.

«Nel nostro ospedale - racconta Piazza, mostrando la foto del documento di registrazione del piccolo SergioMattarella - è nato un bimbo e la famiglia ha detto di aver scelto quel nome per dire simbolicamente grazie a tutta Italia». Il medico ha con sé la sciarpetta rosanero della squadra di calcio del Palermo: «La porto con me da quarant'anni, è un pezzo del mio cuore. Ma ho scelto di darla a questo bambino, come augurio per un futuro di serenità».

© Riproduzione riservata