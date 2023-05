Sarà al Barbera il medico che avvolse il neonato SergioMattarella con la sciarpa rosanero

Un invito ad una persona speciale è quello fatto dal presidente del Palermo Dario Mirri in occasione della gara di oggi al Renzo Barbera contro la Spal. Seduto in tribuna d'onore ci sarà anche Salvatore Piazza, medico palermitano in servizio a Torino che a marzo scorso postó una foto con il piccolo SergioMattarella, un neonato nato in un ospedale da campo di Antiochia, in una Turchia devastata dai terribili terremoti di febbraio scorso che provocarono quasi 50 mila morti e più di 100 mila feriti.

Il medico, che si trovava lì in missione, avvolse il piccolo, che i genitori vollero chiamare SergioMattarella per ringraziare l'Italia per l'aiuto dato, con una sciarpa rosanero, un antico vessillo di circa 40 anni fa che Piazza custodiva gelosamente.

«Abbiamo celebrato la sua esperienza sui nostri social - dicono dal Palermo Calcio - e il presidente Mirri ha organizzato questa giornata per incontrarlo e ringraziarlo. Sarà ricevuto poco prima della partita nel museo del Palermo Calcio. Un luogo importantissimo per la società dove si svolgono tutti gli incontri istituzionali. Un segno di grande rispetto nei suoi

confronti».

