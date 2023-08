La miss palermitana già cintura nera di judo: chi è Mjriam Castagnino

Se dovesse scegliere tre aggettivi per definirsi sarebbero «determinata, empatica e solare». Vent’anni e due occhi scuri sorridenti, Mjriam Castagnino è tra le reginette siciliane in gara alle prefinali di Miss Italia. Suo il titolo di Miss Eleganza Sicilia conquistato lo scorso 19 agosto a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, in una delle prove regionali organizzate dall'esclusivista di Miss Italia per la Sicilia, Salvo Consiglio. Un titolo che le è piaciuto tanto ricevere: «Mi ci rivedo molto - spiega la miss - Penso l’eleganza stia soprattutto nell’atteggiamento, nel modo di porsi e parlare. Al di là del portamento e dell’estetica, quella che più conta è l’eleganza interiore».

Palermitana, Mjriam è alta 1 metro e 78, e studia scienze motorie all’università. L’idea di iscriversi a Miss Italia nasce dalla spinta di mamma Elena, a cui è molto legata: «E’ stata mia mamma a convincermi a partecipare - racconta - con lei mi confido, è la mia migliore amica in assoluto. L’unica persona di cui sento di potermi fidare sempre». Ma in generale Mjriam è molto legata alla sua famiglia, che l’ha accompagnata nel lungo percorso estivo di selezioni. Papà Giovanni le ha trasmesso l’amore per lo sport.

Cintura nera di judo, con undici anni di agonismo alle spalle, Mjriam porta con sé la mentalità da atleta: «Disciplina, rispetto e perseveranza sono i principi dello sport che ti porti addosso tutta la vita - afferma - un atleta è atleta anche fuori dal campo». Mjriam vanta diversi successi sportivi nelle arti marziali: dalla trasferta a Bucarest per le qualificazioni agli europei, alla settima posizione ai campionati assoluti di judo nel 2021.

Ed è stato proprio lo sport a farle incontrare il mondo dello spettacolo: sui tacchi Mjriam ci salirà a 14 anni grazie all'invito di un’amica della mamma, durante una gara di judo.

«La mamma di una ragazza modella disse alla mia che ero alta e bella e avrei potuto fare carriera. Ho iniziato a posare poco dopo». Così, tra sfilate locali e shooting per brand di scarpe e abiti da sposa, Mjriam inizia la sua carriera da modella. Nella serata che la incoronerà reginetta, il simpatico caso la vedrà ad attendere l’esito della vincita con un’amica, conosciuta proprio durante una delle tante sfilate in giro per la Sicilia. «Eravamo rimaste in due per la vincita del titolo - racconta - o io o lei. Ed eravamo entrambe felici perché chiunque delle due avesse vinto saremmo state fiere. Appena hanno annunciato il mio numero, Chiara mi ha subito mi ha abbracciata. È stato molto bello condividere con lei questo momento».

Mjriam sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo come presentatrice e per lei Miss Italia è una grandissima opportunità. L’obiettivo a breve termine rimane comunque lo studio: «Adesso la mia priorità è concludere gli studi universitari - afferma - ma mi piacerebbe molto lavorare nel mondo dello spettacolo». Prima di concludere l’intervista, ci tiene a sottolineare: «Sono una persona molto credente. Sono cristiana e ho molta fede in Dio».