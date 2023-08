Caterina Caramanno, la miss... secchiona di Piana degli Albanesi: «Mi piace la matematica»

Curiosità, raffinatezza ed eleganza sono le doti che più la contraddistinguono. Diciassette anni e il tutù addosso da quando ne aveva tre, Caterina Caramanno è tra le reginette siciliane in gara alle prefinali di Miss Italia. Suo il titolo di Miss Miluna Sicilia conquistato lo scorso 20 agosto al Lido San Lorenzo di Noto, in una delle prove regionali organizzate dall'esclusivista di Miss Italia per la Sicilia, Salvo Consiglio.

Intraprendente, energica e competitiva, Caterina si è iscritta al concorso di bellezza più celebre dello Stivale a competizione già iniziata. Il suo battesimo in passerella, per la conquista del titolo regionale, il 10 agosto. «Ho fatto tutto da sola - racconta - sul sito ho letto che potevano partecipare anche le ragazze che avrebbero compiuto la maggiore età entro l’anno e mi sono iscritta. All’inizio non conoscevo nessuno ma mi hanno tutti fatta sentire a casa».

Caterina, che è di Piana degli Albanesi, ama il palcoscenico e la competizione. «Il mondo dello spettacolo mi affascina - spiega - per me Miss Italia è quella scarpetta di cristallo che tutte le ragazze vorrebbero indossare».

Occhi cerulei, capelli biondo cenere e un metro e 74 di delicatezza, la reginetta di Piana sogna sin da bambina di diventare ballerina. La danza per lei non è ancora un lavoro ma le ha dato l’opportunità di calcare i palchi di alcuni dei teatri più prestigiosi dell’Isola. Nell’ultimo spettacolo suo il ruolo della sorella di Alice ne “Il paese delle meraviglie” diretto da Santina Franco.

Studentessa al liceo scientifico sperimentale Benedetto Croce di Palermo, non sa ancora bene cosa fare dopo il diploma (ma ha ancora un anno per deciderlo). Ci tiene comunque a precisare che: «Proseguirò la mia carriera scolastica, probabilmente sceglierò un percorso universitario legato alle materie scientifiche».

Oltre ad essere molto bella, infatti, la miss è anche una “secchiona”. Ogni anno partecipa a gare interscolastiche di matematica e logica. Finalista alle competizioni organizzate dalla Bocconi di Milano e dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, a maggio ha conquistato il primo posto alle olimpiadi di logica di Gioiamathesis.

In fondo, anche Miss Italia è un modo per mettersi alla prova: «Mia mamma mi ha sempre detto che tutte le esperienze sono importanti per crescere - spiega - Miss Italia per me è un grande privilegio, un’esperienza inaspettata e magica».