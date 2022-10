Palermo, sfilata per i 60 anni di «le gi di Valentino»

Una sfilata per celebrare sessant'anni di attività di una delle più note boutique di Palermo, le gi di Valentino, punto di riferimento di brand di abiti da sposa e da cerimonia. Domenica 9 ottobre alle 19, via Ruggero Settimo si trasformerà in una passerella per condividere il traguardo raggiunto.

La sfilata si aprirà con un abito vintage anni Ottanta, nel segno di una tradizione che affonda le sue radici nella creatività di Evelyne Aouate e Gianni Valentino, i primi a crederci; poi proseguita con le figlie Paola e Marinda, che hanno continuato a coltivare questa passione. Oggi Alessandra e Marco raccolgono l'eredità di una gestione in continua evoluzione ma nel rispetto della tradizione di famiglia. Le modelle saranno coordinate da Luca Lo Bosco.

