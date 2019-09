Mare e glamour a Palermo, Nathaly Caldonazzo madrina de La Cala Fashion Night

Attrice teatrale, ex prima donna del Bagaglino e reduce da Temptation Island. Nathaly Caldonazzo sarà la madrina de La Cala Fashion Night in programma domenica 29 settembre a partire dalle ore 20,00. Organizzato da Rosa De Simone Eventi, la sfilata avrà la piazza Capitaneria di Porto (altezza Nautoscopio) come sfondo.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per dare lustro al fronte mare e presentate le collezioni autunno inverno.

Presenti il presidente dell’Autorità, Pasqualino Monti, il segretario generale, l’ammiraglio ispettore Salvatore Gravante, il direttore marittimo della Sicilia occidentale, ammiraglio Roberto Isidori. Direzione artistica di Davide Cacciatore, musica di Mauriziotto dj e bel canto di Flora Faja.

La scelta del luogo è in linea con lo stile della Rosi De Simone Eventi che privilegia scenari di storia, cultura e simbolici per i suoi show. La Cala, l'antico porto di Palermo, è stata recuperata dieci anni fa da un lungo degrado e restituita alla città. L'Authority gestisce la fascia costiera che va dall'Arenella a Sant'Erasmo, e ha in corso lavori di riqualificazione per rendere il porto di Palermo all'altezza della sua posizione al centro del Mediterraneo, che l’organizzazione desidera promuovere e comunicare con la sua iniziativa glamour La Cala Fashion Night.

Nathaly Caldonazzo arriverà nel capoluogo siciliano, a pochi giorni dall’addio all’isola delle tentazioni del noto reality show di Canale 5, Temptation Island Vip, prodotto dalla Fascino P.G.T di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi.

Alla Sicilia è legata da tanti anni per la sua amicizia con il pittore madonita Croce Taravella di cui è allieva. Da alcuni anni è la testimonial di punta degli show di moda organizzati dalla Rosi De Simone Eventi e ha preso parte a numerose Fashion Night a Villa Zito a Palermo, a Cinisi e a Milena in provincia di Caltanissetta.

