Scrosci di pioggia e temperature in lieve calo: il caldo allenta la morsa in Sicilia

Temperature in lieve calo e qualche pioggia in Sicilia soprattutto tra oggi, martedì 2 luglio, e domani, mercoledì 3 luglio. Secondo gli esperti di 3bmeteo, la discesa di una saccatura da Nord porterà maggiore instabilità atmosferica anche al Sud con rovesci e temporali sparsi. Anche tra mercoledì e giovedì il sole si alternerà ad annuvolamenti che nel corso del pomeriggio daranno luogo a nuovi rovesci e temporali, specie sui settori interni appenninici.

Ancora ai margini la Sicilia in larga parte all'asciutto, eccetto per qualche fenomeno sui settori tirrenici. Alta pressione in rimonta da venerdì e nel weekend con ripristino della stabilità atmosferica. Queste perturbazioni saranno inoltre associate ad un rinforzo dei venti di Maestrale che porteranno un calo termico

In particolare, martedì sono attesi deboli piovaschi sono attesi tra Palermitano e Messinese, in esaurimento in serata, condizioni più soleggiate invece sul resto dell'Isola. Le temperature caleranno e a Palermo le massime oscilleranno intorno a 28 gradi, a Messina,Catania e Agrigento intorno a 32-34 gradi.