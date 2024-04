Settimana dal tempo incerto e variabile in Sicilia: possibili piogge il 25 aprile

Primi giorni della settimana stabili e col sole, 25 aprile probabilmente bagnato e instabile, per poi tornare sereno. Tempo incerto in Sicilia in questi sette giorni, con la festa della liberazione che potrebbe essere al freddo e con qualche pioggia.

Sulla Sicilia la nuova settimana si apre all'insegna del tempo stabile e di una frequente alternanza tra fasi soleggiate e sterili nuvolosità medio-alta di passaggio. Una tregua effimera, destinata a spezzarsi tra il 23 e il 25 aprile per effetto di un nuovo impulso d'aria fredda in discesa dal Nord Europa, foriero di rovesci, locali manifestazioni temporalesche, un deciso rinforzo del vento e un sensibile calo delle temperature. Già domani ci potrebbe essere qualche rovescio nell'area dello Stretto di Messina. L'instabilità atmosferica entrerà nel vivo nelle 36 ore successive, tra la giornata di mercoledì 24 e l'alba di giovedì 25, con piogge e rovesci temporaleschi a più riprese soprattutto nel nordest Sicilia; fenomeni apiù blandi e disorganizzati lungo la fascia ionica e sui settori centro-meridionali dell'Isola, ai margini della nuova perturbazione.