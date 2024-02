Arrivano piogge e vento in Sicilia: scatta l'allerta gialla su tutta l'Isola

Temporali, vento e calo delle temperature in tutta la Sicilia, con allerta meteo gialla su tutte e nove le province. L'avviso è stato diffuso dal dipartimento regionale della protezione civile ed è valido fino alle 24 di domani, martedì 20 gennaio, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. «In caso di rovesci o temporali - si legge - prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e anche in prossimità dei corsi d’acqua».

I meteorologi prevedono infatti un peggioramento delle condizioni meteo, dopo l'anticipo di primavera che ha caratterizzato l'ultimo fine settimana sull'Isola. Le temperature massime saranno in calo, i venti - come rpecisa l'avviso della protezione civile - saranno localmente forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Sicilia occidentale.

Per quanto riguarda i mari, molto mosso lo stretto di Sicilia. «Si invitano tutti gli enti e i sindaci in particolare - aggiungono - a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile. In ragione delle criticità presenti nel territorio, possono essere attivate fasi operative con livelli superiori a quelli del presente avviso».