In Sicilia arriva l'anticiclone: meteo stabile e temperature in aumento

Prossima settimana segnata dal bel tempo in Sicilia, con temperatura in aumento e generalmente un meteo che sarà stabile. Un afflusso dei correnti Nord-orientali apporterà nuvolosità a tratti compatta con locali foschie in formazione nelle ore notturne e mattutine specie lungo il versante tirrenico della Sicilia, dicono le previsioni di 3bmeteo. Il rinforzo dell'anticiclone, invece, da lunedì apre una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato sulla Regione con temperature in lieve aumento.

Lunedì e martedì un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.