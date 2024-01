L'Epifania porta via il bel tempo in Sicilia: in arrivo freddo e pioggia

L'Epifania quest'anno non si porterà via solo le feste, ma anche il bel tempo in Sicilia. Da sabato arriva il maltempo, secondo le previsioni di 3bmeteo. Un'area di bassa pressione abbraccerà tutta la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco.

L'avvio di questo 2024 è stato tra fasi soleggiate e annuvolamenti a tratti compatti, generalmente con un bel tempo, ma è in arrivo un marcato cambiamento della circolazione atmosferica a scala mediterranea ed è atteso proprio nel weekend dell'Epifania per l'instaurazione di una profonda circolazione ciclonica, foriera di piogge e rovesci temporaleschi specie su Campania, Calabria tirrenica e ovest Sicilia. A seguire, tra l'8 e il 10 gennaio, irromperanno correnti più fredde dal Nord Europa, alla base di un sensibile calo delle temperature, rovesci intermittenti sulle regioni del basso Tirreno e nevicate sull'Appennino meridionale a tratti anche al di sotto dei 1000-1200 metri.