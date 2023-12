Natale e Santo Stefano col bel tempo in Sicilia: sole e temperature più alte della media in tutta la Regione

Natale e Santo Stefano l'anticiclone tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo, determinando una fase perlopiù stabile e asciutta sulle nostre regioni meridionali, con le festività più attese dell'anno che trascorreranno all'insegna del sole in Sicilia. Secondo le previsioni di 3bmeteo insomma sarà un 25 dicembre con un tempo perfetto per festeggiare nel migliore dei modi, e questa fase durerà qualche giorno.

A Natale un campo di alte pressioni abbraccierà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Qualche nuvola in più prevista per Santo Stefano, con infiltrazioni umide che raggiungeranno la Sicilia determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Temperature decisamente miti per il periodo, più alte della media, generalmente comprese tra 16 e 20°C nei valori massimi in pianura e lungo le coste. Risulta al momento probabile una nuova perturbazione in transito da Nord verso Sud entro la fine di dicembre: un'evoluzione comunque ancora da confermare nei dettagli.