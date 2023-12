Allerta gialla in Sicilia venerdì, pioggia e freddo in tutta l'Isola

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla su quattro regioni del centro sud per rischio temporali e rischio idrogeologico, tra le quali la Sicilia, che praticamente in tutte le province (tranne quella di Caltanissetta) sarà attraversata da una perturbazione che riverserà piogge e temporali su alcune zone del centro, in particolare sui settori adriatici, e al sud e sulla Sicilia.

Tra oggi e venerdì, un fronte freddo dal Nord Europa raggiungerà le nostre regioni, prima di scivolare alla volta dei Balcani: il sistema frontale si accompagnerà ad un rapido rinforzo della ventilazione, rovesci e temporali più probabili e insistenti sui versanti tirrenici, nevicate sui principali rilievi dell'Appennino meridionale e un deciso calo termico. Seguirà un weekend ancora scandito dall'afflusso di correnti fredde dai quadranti settentrionali, associate a condizioni di variabilità invernale, più accentuate sulle regioni del basso versante tirrenico, e residui acquazzoni tra Palermitano e lo Stretto