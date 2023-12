Piogge e forti venti in Sicilia: allerta gialla in cinque province, ma temperature stabili

Dopo le piogge che hanno caratterizzato la sera e la notte dell'Immacolata, venti forti e allerta gialla su gran parte della Sicilia per la giornata di oggi, sabato 9 dicembre. La protezione civile regionale ha emanato un avvisto per rischio meteo-idrogeologico e idraulico in cinque province, ovvero Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. Sono previsti forti temporali e venti con raffiche di burrasca.

Secondo le previsioni di 3bmeteo le temperature resteranno comunque stabili sull'Isola, con massime comprese tra i 10 e i 17 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 12 a Ragusa, 14 a Siracusa, 17 a Trapani.

«Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso - spiegano i meteorologi -. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento a partire dal pomeriggio».