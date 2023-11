Torna il maltempo in Sicilia, prevista una perturbazione con pioggia e vento

Torna il maltempo in Sicilia con una nuova perturbazione che dovrebbe colpire il sud della Penisola tra giovedì e venerdì. Ci sarà freddo ma non certo come il nord, dove è prevista l'arrivo del freddo polare, che sta imperversando sul centro Europa, che lambirà il nord Italia portando abbondanti nevicate sulle Alpi, nelle prossime ore una tregua che porterà il sole ma nel weekend occhio alla perturbazione che viene dalla Russia.

Secondo 3bmeteo, la perturbazione che nella giornata di martedì ha portato piogge e rovesci anche intensi tra Campania e Calabria tirrenica, ma anche venti fori e mareggiate, è seguita da un miglioramento seppur in un contesto di variabilità.

Tra giovedì e venerdì è attesa una nuova perturbazione con piogge e acquazzoni anche temporaleschi che colpiranno maggiormente Calabria e Campania, e anche in Sicilia, il tutto in un contesto non freddo seppur umido.