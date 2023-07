Caronte arriva con tutta la sua potenza, caldo da bollino rosso anche a Palermo

L’Italia fronteggia una tempesta di calore con pochi precedenti, da Nord a Sud, dalla Sardegna alla Sicilia: su 27 città monitorate, oggi bollino rosso per 20 città e domani addirittura per 23. Si tratta di un’allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione.

Oggi il bollino rosso riguarda Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, domani si aggiungeranno Catania, Civitavecchia e Torino.

Da oggi l’anticiclone africano Caronte, come è stato ribattezzato, entra nella fase più rovente: a Roma si prevedono 41 gradi, in Sardegna si potrebbero raggiungere punte di 47. Solo giovedì arriveranno i primi sporadici piovaschi sulle Dolomiti e in nottata dei temporali sulla Lombardia