Caldo, sabato allerta rossa a Catania e Messina, domenica anche a Palermo

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido in Sicilia dalla mezzanotte e per le successive 24 ore (sabato 15 luglio). Preallerta con pericolosità bassa per rischio incendi nelle province di Palermo, Messina e Trapani; pericolosità media nelle altre province. In merito alle ondate di calore, previsto il massimo livello di rischio «3» (rosso) per le città di Catania e Messina, ed il livello «2» (arancione) per Palermo. Nella giornata di domenica (16 luglio) massimo livello di rischio «3» (rosso) per ondate di calore a Catania, Messina e Palermo.