Allerta gialla mercoledì a Palermo e in parte della Sicilia, le previsioni per i prossimi giorni

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, in Sicilia. Prevista, per domani, allerta gialla per temporali su parte della Sicilia e su Palermo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, le ultime emissioni modellistiche svelano i dettagli finali di quella che sarà l'evoluzione per il weekend di Pasqua e della Pasquetta. Il bacino centrale del Mediterraneo sarà ancora immerso in una circolazione di aria molto fresca, per non dire fredda che alimenterà una bassa pressione con conseguente instabilità. Instabilità non significa che pioverà sempre e ovunque ma che nell'arco della giornata potranno esserci annuvolamenti associati a piogge o temporali intervallati da schiarite anche ampie, è proprio una classica condizione del passaggio stagionale dalla primavera all'estate anche se, nel frangente in questione il clima non sarà proprio primaverile ma più orientato verso un tardo inverno. Quella del weekend Pasquale sarà una situazione che erediteremo dal venerdì quando un impulso di correnti provenienti dal Mare del Nord porterà piogge e temporali al Centro Nord. Il minimo evolverà poi nella giornata di Sabato Santo verso le regioni meridionali.

Quindi un Sabato Santo all'insegna delle piogge e dei temporali intermittenti sulle regioni centro meridionali ma al mattino ancora su parte del Nord, segnatamente al Nordovest. Considerato il contesto climatico che sarà piuttosto freddo, avremo anche delle nevicate fino a quote di bassa montagna o alta collina al Centro Nord. Il vortice evolverà poi molto lentamente verso sudest caratterizzando anche la Domenica della Santa Pasqua che si preannuncia instabile/perturbata al Sud e a tratti instabile al Centro Nord con possibilità di piovaschi soprattutto nelle ore centrali. Solo la Sardegna e il Nordovest potrebbero essere lasciati fuori dall'instabilità. Arriviamo infine alla giornata di Pasquetta quando il vortice sarà ancora in azione al Sud con instabilità e temporali mentre al Centro Nord dovrebbe essere più stabile anche se non si escludono locali piovaschi al pomeriggio. Il clima sarà ancora molto fresco se non addirittura freddo per le regioni del basso Adriatico e del Sud con temperature generalmente sotto media. Seguiranno ulteriori aggiornamenti per caratterizzare meglio i settori più esposti.

