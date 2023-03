Torna il maltempo in Sicilia: nelle prossime ore pioggia e vento, poi la primavera

Il caldo vento di libeccio che in questi ultimi giorni ha innalzato le temperature in Sicilia sopra la media stagionale ha le ore contate. Al suo posto arriva, dal nord, il maestrale che farà crollare le temperature di almeno 6-7 gradi. Già dalle prime ore di domani - spiega a gds.it un meteorologo di 3bmeteo - sull'Isola tornerà la pioggia, soprattutto nel versante tirrenico. Precipitazioni sparse che cominceranno da nord est, quindi dallo stretto di Messina e via via interesseranno la parte occidentale della Sicilia.

La buona notizia, però, è che il maltempo durerà solo un giorno, poi rimonterà l'alta pressione subtropicale. Già a partire dalla giornata di giovedì, infatti, pur permanendo le temperature in media con il periodo, quindi più basse dei giorni scorsi, ci saranno ampie schiarite che precederanno l'arrivo della primavera. Già a partire da fine settimana, le temperature torneranno a salire, con picchi sopra la media stagionale.

