Allerta per il caldo: domani 41 gradi a Catania, 39 a Palermo

A seguito del permanere in Italia dell’anticiclone nord-africano anche nelle prossime giornate di agosto è previsto sul territorio regionale un ulteriore e significativo afflusso di aria calda.

Di conseguenza, il sistema nazionale sulla previsione delle «ondate di calore», nel confermare per il 18 agosto il massimo livello di rischio (Livello 3-Ondata di calore) per Palermo, con una temperatura massima percepita di circa 39 gradi, e per Catania, dove è prevista una temperatura massima percepita di 41 gradi centigradi. Nella giornata successiva è previsto un leggero calo delle temperature e un livello di allerta pari a 1.

Il dipartimento di Protezione civile regionale della Sicilia «raccomanda di uscire di casa nelle ore meno calde delle giornate, di evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero e comodo, oltre a bere frequentemente».

