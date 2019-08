Caldo, allerta arancione a Palermo: temperature fino a 34 gradi

Allerta arancione a Palermo per una nuova ondata di caldo. È stato infatti pubblicato sul sito del ministero della Salute il bollettino relativo alle temperature in rialzo previste in città, relativamente alle giornate di oggi, domani e venerdì.

Per le giornate di domani, giovedì 8 agosto e di venerdì 9 agosto il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2. Domani in città si toccherà la temperatura massima di 34 gradi (percepita 36 gradi) alle ore 14.

Nella giornata di venerdì si prevede la stessa temperature massima alle ore 14, mentre la massima percepita salirà a 37 gradi.

Il livello di allerta arancione si riferisce a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio.

