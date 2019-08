Allerta caldo arancione a Palermo, temperature fino a 40 gradi

Si prevedono due giorni di caldo rovente a Palermo. Le temperature stimate per mercoledì e giovedì, nella fascia pomeridiana, potrebbero raggiungere anche i 40 gradi.

La protezione civile regionale ha quindi emesso l’allerta arancione per ondata di calore su Palermo. I venti saranno deboli a regime di brezza con rinforzi pomeridiani lungo le coste. Scirocco in progressivo rinforzo sul Canale di Sicilia. Mari poco mossi, sino a mossi Ionio largo e Canali.

Il caldo non mollerà la presa nel weekend: le prime indicazioni, infatti, sono per la prevalenza di sole su tutta la Penisola, con colonnina di rialzo al Centro Nord e punte di 40 gradi al Sud. "L’arrivo di masse d’aria calda di matrice subtropicale determineranno così una nuova intensa ondata di caldo sulle regioni meridionali della nostra Penisola e sulle Isole maggiori, segnatamente a partire da mercoledì - informa 3bmeteo.com - Si raggiungeranno nuovamente valori di temperatura superiori ai 35 gradi, con picchi anche di 38/40 sulle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia, 34/36 al Centro con condizioni di afa in accentuazione sulle zone costiere".

© Riproduzione riservata