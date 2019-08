Gran caldo e incendi nel Palermitano, a Trabia interviene un canadair

Con il gran caldo si moltiplicano gli incendi nel Palermitano. A Trabia, in contrada Danigaggi, il rogo di vaste proporzioni ha richiesto anche l'intervento di un Canadair.

Ieri, intanto, è stata una giornata di "passione" con i vigili del fuoco e forestale costretti ad intervenire a Termini Imerese, San Martino delle Scale, in contrada Renda a Monreale, a Partinico, a Camporeale in contrada Val di Bella, a Castellana Sicula, ad Altavilla Milicia in contrada Costa Grande, ad Alia in viale Kennedy, a Carini in via Amerigo Vespucci.

E anche per oggi, con il nuovo innalzamento delle temperature, si prevede una giornata di duro lavoro per chi è chiamato a spegnere gli incendi.

