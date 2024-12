L’anno d’oro dello chef Giuseppe Citarda, cavaliere della cucina italiana nel mondo

Il ristorante Rosso DiVino Pizza & Cucina dello Chef Giuseppe Citarda ha conquistato in poco tempo il cuore e il palato di numerosi ospiti locali e internazionali. Uno spazio accogliente e luminoso che sorprende piacevolmente anche i palati più esigenti con le numerose proposte gastronomiche di qualità. Nel bel locale di via Roma, al numero 475, a Palermo, di fronte L’Hotel delle Palme, è possibile vivere un’esperienza sensoriale particolare, un autentico viaggio nel gusto alla scoperta di sapori unici e familiari, realizzati con ingredienti freschi e genuini made in Sicily. Il filo rosso che lega tutto è infatti proprio l’autenticità della cucina tradizionale siciliana che ricorda i piatti di un tempo: buoni, semplici e con prodotti a km 0. Lo chef Giuseppe Citarda, maestro dei sapori siciliani, con la sua abilità ha saputo scalare le vette del successo in poco tempo. La sua passione per la cucina nasce da giovane, quando a 18 anni s’imbarca come cuoco nella Marina militare, da quel momento non si ferma più e i fornelli diventano il suo regno. Nell’area food di Casa Sanremo durante l’ultima edizione del Festival della canzone italiana si è apprezzata a tal punto la squisitezza delle pizze di Rosso DiVino che la sua presenza è stata confermata anche per l’edizione 2025, diventando così il pizzaiolo ufficiale della kermesse.

Ma la scalata verso la fama non si è fermata qui in quello che si può considerare il suo anno dei record, il 2024, che sta per concludersi con grandi soddisfazioni. Infatti, Il comitato del Leone D'Oro di Venezia ha conferito allo chef Giuseppe Citarda il titolo di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo e una Stella come Star Chef Golden Lion. Applausi? Aspettate perché non è ancora finita, bisogna ricordare anche che il Ristorante Rosso DiVino pizza & cucina è stato inserito fra i migliori ristoranti d’Italia nell’Agenda dei 365 Edizione 2024. E non solo: recentemente, a Napoli, il maestro del cibo ha ricevuto anche un riconoscimento straordinario entrando Guida 2024 de “L’Arcimboldo” con l’assegnazione di “2 Pennelli” nella categoria “Artista contemporaneo”.

Il ristorante pluridecorato propone piatti tipici della Sicilia, ricette di carne e pesce realizzate con materie prime di alta qualità, la pasta fatta in casa con una lievitazione naturale di minimo 48/72 ore. Inoltre, grande attenzione anche per chi soffre di celiachia o intolleranze alimentari. La lista dei vini è ricca di vini D.O.C.P., perfetti per esaltare il gusto di ogni pietanza. E per finire in modo croccante prendendo a morsi la vita, non perdetevi le pizze di Citarda, leggere ed equilibrate, tra queste, l’ultima creazione di grande successo è quella dedicata alla comica Teresa Mannino, una prelibatezza tutta da gustare, per divertirsi a tavola.