Panettoni Scaccia: passione e tradizione

Avete voglia di un panettone artigianale con ingredienti genuini della nostra Sicilia e lavorato con cura secondo la tradizione? Il consiglio giusto è il Biscottificio dei Fratelli Scaccia a Montemaggiore Belsito che da oltre 40 anni porta avanti la tradizione dolciaria della Sicilia con passione e maestria.

I fratelli Scaccia, Salvatore e Domenico, hanno ereditato la passione per la panificazione dal padre, che aprì il panificio nel lontano 1981. Da allora, i due fratelli hanno continuato a lavorare con impegno e dedizione per offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità, realizzati sempre con ingredienti freschi e genuini.

I panettoni (ma anche in primavera le colombe e le uova di Pasqua) realizzati dai fratelli Scaccia sono prodotti unici, creati con ingredienti di alta qualità e con un’attenzione particolare alla tradizione.

I panettoni sono soffici e fragranti, con un impasto ricco di frutta candita e uvetta. La frutta candita è di prima qualità e viene selezionata con cura, per garantire un sapore intenso e un profumo inebriante. L’uvetta, invece, è soffice e succosa, e aggiunge al panettone un tocco di dolcezza naturale.

I fratelli Scaccia producono anche una vasta gamma di altri prodotti da forno, come biscotti, taralli, pizze e focacce. Tutti i prodotti sono realizzati con cura e attenzione, utilizzando solo materie prime di prima scelta. Oggi i prodotti dei fratelli Scaccia sono conosciuti da clienti di tutta la Sicilia e d’Italia, che da anni ne apprezzano la qualità e la bontà.

Oltre al classico, numerose le varianti di panettoni artigianali che sono disponibili. Per esempio uno dei prodotti più richiesti è il «Panverde». Dimenticate i soliti panettoni con creme aromatizzate al pistacchio. E dite basta all’uso del microonde per trovare la sofficità che speravate...Il Panverde è tutt’altro rispetto ai normali panettoni in commercio: è un moderno lievitato super morbido con vera crema al pistacchio. Ed è compresa all’interno della confezione una crema al pistacchio da 250gr.

Di particolare qualità anche il mandorlato: un impasto ricco di fresche fragranze grazie all’uvetta e ai canditi di arancia. A completare il tutto una copertura croccante di glassa alle mandorle e granella di zucchero. Altre varianti uniche sono: la Luna Nera (panettone artigianale con uvetta aromatizzato alla Grappa barricata con copertura al cioccolato fondente e una delicata crema di fichi locale); oppure il Rock Wafer (Panettone artigianale dall’impasto classico ricoperto da una glassa croccante di nocciole e cioccolato fondente. È compresa all’interno della confezione una crema di nocciole con wafer crunch da 200 gr.) Ma l’elenco sarebbe lungo. Potete consultare le offerte (e ordinare) sul sito dell’azienda: biscottificioscaccia.it