Petralia Sottana, tre giorni di festeggiamenti

Venerdì 25 ottobre. La festa si apre con una serata ricca di eventi. Alle ore 18, il Cine Teatro Grifeo ospiterà lo spettacolo teatrale “Russu Malu Pilu”, un'opera coinvolgente e introspettiva firmata da Paride Cicirello. Contemporaneamente, lungo il suggestivo Corso Paolo Agliata, si apriranno gli stand gastronomici, dove i visitatori potranno iniziare a scoprire e degustare le prelibatezze locali. La serata prosegue in Piazza Misericordia con l’intrattenimento musicale di Paolo Chiatante, che saprà coinvolgere il pubblico con la sua energia. Per concludere in grande stile, a partire dalle ore 23, Piazza Umberto I si trasformerà in un dancefloor a cielo aperto con il DJ set offerto dalla Pineta Discopub: una notte di musica con Vox Valentino Polizzano, DJ Giulia Federico ed Ettore Macaluso.

Sabato 26 ottobre. La giornata si apre con un'escursione mozzafiato lungo il Sentiero Italia, con partenza alle ore 9: gli amanti della natura potranno immergersi nei paesaggi incontaminati delle Madonie, guidati dagli esperti del CAI. A seguire, alle ore 10, il Cine Teatro Grifeo ospiterà un convegno su un tema di grande rilevanza storica e sociale: "I maxi processi alla mafia nell’evoluzione dei riti e dei codici", organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Nel pomeriggio, la musica tornerà protagonista: alle ore 17, in Piazza Gramsci, Calogero Migliore accompagnerà il pubblico con melodie che evocano le tradizioni popolari. Poco dopo, alle 17:30, la Piazzetta Municipio diventerà il punto d'incontro per il talk “Madonie Gastronomiche”, un’occasione unica per dialogare con i produttori locali e scoprire i segreti della loro maestria, in collaborazione con Natura Mediterranea e il Consorzio Co.Ri.Bi.A.

La serata continuerà con uno spettacolo itinerante del gruppo Fuori Programma, che animerà Piazza della Vittoria alle 19, e un imperdibile concerto dei Sirah in Piazza Umberto I alle ore 22. A seguire, il ritmo e la musica continueranno a far danzare il pubblico lungo il Corso Paolo Agliata, con l'intrattenimento musicale di Paolo Chiatante.

Domenica 27 ottobre. L’ultimo giorno di festa si apre con la natura: alle ore 10, una passeggiata naturalistica permetterà ai partecipanti di esplorare l'ecosistema del bosco e del castagneto delle Madonie, un’esperienza rigenerante a cura di ABIES e Natura Mediterranea. Per chi ama i sapori autentici, alle ore 12 lungo il Corso Paolo Agliata ci sarà una degustazione gratuita di ricotta fresca, offerta dal CCN. Il pomeriggio sarà dedicato al formaggio: alle 15, l'Assemblea dell’ONAF si terrà presso l’Aula Consiliare, seguita alle 16 da una degustazione guidata di formaggi locali a cura di Nino Spera. Nel frattempo, in Piazza Umberto I, alle ore 15:30, il saggio di danza a cura di ASD Bailamos offrirà uno spettacolo dinamico e colorato. A seguire, alle 17, lo spettacolo itinerante del gruppo del Ballo Pantomima della Cordella di Petralia Sottana partirà da Piazza Gramsci, per poi culminare alle 18 in Piazza Umberto I con una coinvolgente contradanza a cura di Calogero Migliore. Durante l'intero weekend, saranno disponibili attività per i più piccoli come il face painting con Federica Migliore e laboratori creativi, oltre a iniziative solidali presso il Centro Parrocchiale San Filippo Neri, dove giochi e pietanze solidali contribuiranno a supportare la comunità. Ci sarà la possibilità di visitare il Centro Storico, le Chiese e il Museo Civico “Antonio Collisani” con i volontari del Servizio Civile Universale Unpli Pro Loco Petralia Sottana “Francesco Tropea”. Già da sabato, un servizio navetta agevolerà il raggiungimento del centro storico da parte dei visitatori, mentre chi arriva con il camper avrà a disposizione un’area dedicata.

La Festa dei Sapori 2024, promossa dal Centro Commerciale Naturale "Antonio Pepe", rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni culinarie, culturali e sociali delle Madonie. Per ulteriori info festadeisaporimadoniti.come sui social. Contatti: Centro Commerciale Naturale: 379 263 1716. Ufficio Turistico: 0921 641811. Email: [email protected]