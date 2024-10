Quattro giorni tra studi, dossiers e innovazioni

Intenso il programma delle quattro giornate del Salone Seacily alla Marina di Balestrate. In particolare oggi saranno presentati i dati aggiornati della Nautica in Sicilia. Ecco i dettagli.

GIOVEDI 17. Ore 10,00 Apertura al pubblico. Convegno inaugurale sul tema “I Numeri dell’Economia del Mare in Sicilia”. Intervengono: Edy Tamajo, assessore regionale Attività Produttive, Giovanni Acampora, presidente nazionale di Assonautica Italiana, Raffaele Macauda, comandante Direzione Marittima Capitaneria di Porto di Palermo, Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, Vito Rizzo, sindaco di Balestrate, Piero Formenti, vice presidente nazionale di Confindustria Nautica, Renato Marconi, presidente di Marinedi Group, Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo, Ivo Blandina, Assomarinas. Moderatore: Guido Fiorito.

Presentazione del “Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare – Focus Sicilia” a cura di Gaetano Fausto Esposito, Direttore Generale Istituto G. Tagliacarne. Durante il resto della giornata (su prenotazione): prove e simulazione di vela a cura della Lega Navale Italiana. Escursioni ed esercitazioni a cura del Club Tecnomare. Prove e simulazioni di kayak. Inoltre, per la diffusione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici sarà a disposizione lo sportello “PID – Punto Impresa Digitale” (anche i giorni seguenti). Ore 18,30 chiusura.

VENERDI’ 18 Ore 10,00 Apertura al pubblico. Convegno “Turismo Nautico e Portualità”. Intervengono: Elvira Amata, assessore regionale Turismo, Alessandro Aricò, assessore regionale delle Infrastrutture, Giovanni Ruggieri, titolare della Cattedra di Economia del Turismo UNIPA, Santi Ilacqua, presidente Assonautica Messina, Antonio Bufalari, segretario generale Assonautica Italiana, Calogero Marino, Assonat, Toti Piscopo, Sicindustria Palermo settore Turismo e Nautica, Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo. Moderatore: Guido Fiorito. Presentazione del Report sul Turismo Nautico in Sicilia a cura della dr.ssa Sabrina Lauricella.

Focus di approfondimento su Digitalizzazione Imprese con PID – Punto Imprese Digitale. Presentazione veleggiata organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Castellammare del Golfo-Alcamo in collaborazione con Istituto Nautico di Castellammare del Golfo. Intervento dei Dirigenti scolastici: prof. Giuseppe Lo Porto – Indirizzo Trasporti e logistica del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella” di Castellammare del Golfo. prof. Benedetto Lo Piccolo – Istituto Comprensivo Rettore F. Evola di Balestrate.

Ore 12,30 – Premiazione della veleggiata organizzata dalla Lega Navale Italiana. Durante il resto della giornata (su prenotazione): prove e simulazione di vela a cura della Lega Navale Italiana. Escursioni ed esercitazioni a cura del Club Tecnomare. Prove di kayak. Ore 18,30 chiusura.

SABATO 19 Ore 10,00 Apertura al pubblico. Ore 11,00 Visita tra gli stand di Edy Tamajo, assessore regionale Attività Produttive. Ore 16,00 presentazione delle vecchie e nuove avventure del comandante Sergio Davì. Proseguono le attività su prenotazione. Ore 18,30 chiusura

DOMENICA 20 Ore 10 Apertura. Attività su prenotazione. Ore 18,30 Chiusura.