Frenomar, a Palermo passione per la nautica dal 1989

L'azienda Frenomar opera a Palermo nel mondo della nautica dal 1989, sempre alla costante ricerca degli accessori e dei prodotti rispondenti alle esigenze della propria clientela. La Frenomar da circa 35 anni è quindi un punto di riferimento per tutti gli appassionati della nautica nel capoluogo siciliano e non solo. L’attenzione dell’azienda è rivolta ad offrire un servizio sempre più avanzato, forte della pluriennale esperienza del fondatore Pasquale Causa e del tocco innovativo del figlio Salvatore, proiettato verso l'esplorazione delle nuove tecnologie.

L’azienda nasce nel 1989 come distributore di accessori nautici in Sicilia, per poi diventare concessionario di due marchi importanti di motori marini, Yamaha per quanto riguarda i motori marini fuoribordo per Palermo e provincia e Yanmar per i motori marini entrobordo per tutta la Sicilia. Da qualche anno l’avvio dell’e-commerce al fine di essere presente anche sul territorio nazionale. I collaboratori dell’azienda possono dare consigli a ciascun cliente per scegliere fra le molteplici soluzioni le più adatte alla propria imbarcazione. Si offre un'ampia vetrina delle più innovative strumentazioni elettroniche di bordo, specificatamente studiate per affrontare l'ambiente marino. La dedizione al lavoro di Frenomar è la garanzia di offrire ai clienti cortesia e qualità dei prodotti, migliorando sempre di più il servizio.