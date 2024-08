«Al Castello»: il nuovo corso del ristorante a San Nicola

Il Castello di San Nicola l’Arena, edificato nel XIV secolo attorno alla preesistente torre di avvistamento d’epoca normanna, è uno dei luoghi storici più affascinanti della costa della provincia di Palermo e rinasce oggi come location esclusiva della ristorazione di eccellenza.

In origine il Castello ebbe anzitutto lo scopo di proteggere le popolazioni costiere dalle aggressioni di pirati turchi e saraceni. Poi, con la sua fruttuosa tonnara, ha scandito a lungo la vita del piccolo borgo marinaro adiacente. Probabilmente è stata la tonnara con la più antica concessione regia, risalente al 1367: è rimasta poi in attività fino al 1935.

Tutti questi luoghi così carichi di storia riaprono oggi, dopo 25 anni, come ristorante «Al Castello», una nuova avventura per il giovane imprenditore Sonny Valenti.

Una terrazza sul mare, pensata e ripristinata come ristorante, pizzeria e lounge bar. Ci saranno circa 170 posti a sedere e la proposta, creata insieme allo chef Max Mangano, si basa su una cucina mediterranea. Con i piatti si vuole abbracciare la sicilianità rimanendo ancorati a una cucina di tipo nazionale. E così si va dal macco di aragosta alla margherita in salsa “c’anciova” con mollica tostata.

E poi le pizze con impasto a lunga lievitazione naturale e grani saraceni. Ci sono le proposte classiche e quelle particolari come la pizza con crema di zucchine, mozzarella, salmone affumicato, pomodorino, stracciatella e mandorle. Si può scegliere tra impasto classico, croccante e sottile, il tutto studiato per esaltare le caratteristiche rustiche dei grani e per rivelarne a pieno l’alta qualità. I grani selezionati e l’utilizzo della parte migliore dei suoi componenti (a partire dal germe del chicco e della parte migliore della crusca che ne intensifica il profumo) sono le caratteristiche principali che troverete nelle pizze.

Il mare davanti al locale diventa così lo sfondo perfetto di qualsiasi occasione da una serata tra amici a un evento importante. Il Castello di San Nicola l’Arena è pronto in questo modo a riprendersi la scena nel mondo della ristorazione palermitana con il fascino della sua storia. San Nicola è una frazione di Trabia, punto di riferimento degli amanti della movida e dei diportisti: le due località si trovano ad appena 32 chilometri da Palermo, quanto di meglio per una serata estiva particolare.

