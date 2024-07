La bontà senza compromessi, un'opzione deliziosa e inclusiva

Il gelato senza glutine e senza latte rappresenta un'opzione deliziosa e inclusiva per chiunque, indipendentemente dalle restrizioni alimentari. Negli ultimi anni, Gelateria Azzurra è stata un punto di riferimento nel soddisfare le esigenze di chi soffre di intolleranze o allergie, e il suo gelato ne è un perfetto esempio. Per chi è intollerante al lattosio o segue una dieta vegana, il gelato senza latte è una rivelazione.

Utilizzando alternative come il latte di mandorla, di cocco o di soia, questi gelati non solo replicano la cremosità del gelato tradizionale, ma spesso aggiungono un tocco di sapore unico. Ad esempio, il latte di cocco conferisce una nota esotica e tropicale, mentre il latte di mandorla offre un gusto più delicato e leggermente nocciolato. D'altra parte, il gelato senza glutine è fondamentale per chi soffre di celiachia o di sensibilità al glutine.

Tradizionalmente, il gelato non contiene glutine, ma alcune preparazioni, specialmente quelle con additivi, aromi o biscotti, possono contenerne tracce. La crescente disponibilità di gelati certificati senza glutine garantisce che anche chi deve evitare questa proteina possa godersi un dolce gelato in tutta sicurezza. Oltre alla questione delle intolleranze, il gelato senza glutine e senza latte offre vantaggi anche per chi cerca un'alimentazione più sana e leggera.