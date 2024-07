Gelateria Azzurra, il «buono» per tutti

Gelateria Azzurra, da oltre tre decenni un'istituzione amata dai palermitani, recentemente ha inaugurato un secondo punto vendita in Via Salvatore Vigo, nel cuore pulsante della città, a due passi dal Teatro Politeama, nel «salotto buono» di Palermo. Questa espansione rappresenta un'importante tappa nella storia di un'attività che ha fatto della qualità e dell'attenzione alle esigenze alimentari dei propri clienti la sua bandiera.

Fondata da Gaetano Dominici, Gelateria Azzurra ha sempre avuto un obiettivo chiaro: offrire un gelato artigianale di altissima qualità, capace di soddisfare anche i palati più esigenti e, soprattutto, di rispondere alle esigenze di chi soffre di intolleranze alimentari o segue diete specifiche. La prima sede, situata in Via Messina Marine, ha rapidamente conquistato il cuore dei cittadini. Grazie alla dedizione di Gaetano e del suo team, Gelateria Azzurra è diventata il punto di riferimento per chi cercava prodotti senza glutine, vegani, proteici e privi di zucchero. La varietà dell'offerta, che spazia dai gelati alle torte gelato, dalla piccola pasticceria agli yogurt, ha permesso di soddisfare ogni esigenza, garantendo sempre la massima qualità e il rispetto delle normative alimentari.

L'apertura del nuovo punto vendita in Via Salvatore Vigo rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di rendere il gelato «buono per tutti», senza compromessi sulla qualità. Situato in una zona strategica della città, in Via Salvatore Vigo 6, traversa di Via Principe di Belmonte, il nuovo punto vendita offre un'ampia selezione di gusti, più precisamente diciotto gusti di gelato gluten free, di cui nove vegani, oltre a prodotti senza zucchero. Un'offerta pensata per chi segue una dieta specifica, ma anche per chi è alla ricerca di un'alternativa più salutare senza rinunciare al gusto. Il segreto del successo della Gelateria Azzurra risiede nell'attenzione ai dettagli e nella passione per l'arte gelatiera. Ogni giorno, Gaetano e il suo team selezionano con cura gli ingredienti migliori, privilegiando materie prime locali e biologiche.

L'offerta della Gelateria Azzurra non si limita al gelato. Le torte gelato, ideali per festeggiare occasioni speciali, e la piccola pasticceria, perfetta per una pausa golosa, sono realizzate con la stessa attenzione e passione. Particolarmente apprezzati sono anche gli yogurt gluten free, una merenda sana e leggera che non rinuncia al gusto. Ma ciò che rende davvero unica la Gelateria Azzurra è la possibilità di ordinare gelati personalizzati, su misura per ogni esigenza. Che si tratti di un gusto particolare o di una combinazione di ingredienti studiata per esigenze dietetiche specifiche, Gaetano e il suo team sono sempre pronti a sperimentare e a soddisfare le richieste dei clienti.

Con l'inaugurazione del nuovo punto vendita in Via Salvatore Vigo, la Gelateria Azzurra si conferma un'istituzione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, offrendo a tutti la possibilità di gustare un gelato di qualità, fatto con amore e attenzione. In un'epoca in cui le esigenze alimentari sono sempre più diversificate, Gelateria Azzurra si distingue per la sua capacità di rispondere con creatività e competenza alle richieste dei clienti. Una storia di successo che continua a crescere, portando avanti con orgoglio la tradizione gelatiera di Palermo e offrendo un'esperienza unica e indimenticabile.

Con una pluriennale esperienza nel settore gelateria e con produzione rigorosamente artigianale Gelateria Azzurra offre gusti di gelato, dai più tradizionali alle ultime novità, con gusti creati e personalizzati per soddisfare i palati più esigenti. Iscritta all'Associazione Italiana Celiachia AIC, per garantire massima competenza anche verso tutte le attenzioni alimentari Gelateria Azzurra offre una vasta scelta di coni, brioches, waffel, crepes e molto altro ancora gluten free. A questo lungo elenco si aggiungono il gelato ipocalorico (con stevia) e il gelato vegano. A questo punto non resta che recarsi in via Salvatore Vigo 6 a Palermo.