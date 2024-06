L’eccellenza al Misilmeri Medical Center

La prevenzione è uno degli aspetti più importanti della medicina moderna. I controlli regolari giocano un ruolo cruciale nella rilevazione precoce di malattie, nella gestione di condizioni croniche e nel mantenimento di uno stato di salute ottimale. Investire nella prevenzione attraverso controlli periodici può fare la differenza tra una vita sana e l'insorgere di gravi patologie. Misilmeri Medical Center, a pochi passi da Palermo, è un’eccellenza nella sanità e un punto di riferimento per l’assistenza. Il poliambulatorio di viale Europa 119 a Misilmeri accoglie un’equipe medica specializzata e sempre aggiornata, responsabile di numerose prestazioni sanitarie in diversi ambiti: cardiologia, cardiologia pediatrica, cardiochirurgia e chirurgia vascolare, chirurgia plastica, dermatologia, endocrinologia e diabetologia, medicina dello sport, medicina del lavoro, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, ginecologia, neuropsichiatria infantile, gastroenterologia, psichiatria, fisiatria e urologia: Misilmeri Medical Center è tutto questo.

Uno dei principali vantaggi dei controlli medici regolari è la possibilità di rilevare malattie in stadi iniziali, spesso prima che i sintomi diventino evidenti. Molte malattie, come il cancro, il diabete e le malattie cardiovascolari, possono essere trattate in modo più efficace se diagnosticate precocemente aumentando significativamente le probabilità di guarigione. Durante i controlli medici, i pazienti hanno l'opportunità di ricevere informazioni e consigli su stili di vita sani. I medici possono educare i pazienti su una dieta equilibrata, l'importanza dell'esercizio fisico, la cessazione del fumo e altre pratiche salutari.

La consapevolezza e l'educazione sono fondamentali per la prevenzione, perché aiutano le persone ad essere informate e prendere decisioni riguardo alla loro salute. Grazie ai suoi professionisti, il centro è in grado di rispondere ai più alti standard qualitativi in materia di assistenza ambulatoriale. La loro competenza e la dotazione di apparecchiature all’avanguardia garantiscono ogni necessità primaria di diagnosi e cura dei pazienti, che costituiscono il fulcro attorno al quale ruotano tutte le attività. Confermando grande attenzione e capacità di ascolto delle necessità dei pazienti, Misilmeri Medical Center ha eletto giugno «Mese dell’Ipertensione», una condizione caratterizzata da una pressione del sangue nelle arterie più alta rispetto agli standard fisiologici normali. L’ipertensione è molto diffusa e interessa in media dal 20% al 30% della popolazione di entrambi i sessi. La prevenzione migliora la qualità della vita. Identificare e trattare precocemente le condizioni di salute permette alle persone di vivere più a lungo e in modo più sano.