Grasso, l’impegno in difesa dell’ambiente

La Grasso S.r.l. è un’azienda che gestisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti in genere. Opera in tutta la Sicilia avvalendosi di personale esperto e qualificato, con più di 70 anni di esperienza nel settore. La qualità e professionalità dell’azienda l’hanno resa leader nel settore. In particolare la Grasso è specializzata in raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine animale e nella raccolta di oli vegetali esausti. Si occupa anche della cremazione di animali domestici.

Gli oli esausti sono tutti quegli oli e grassi residui dalla frittura, dalla cottura e conservazione degli alimenti provenienti da attività di ristorazione come ristoranti, bar, pizzerie, catering, condomini, privati.

Una volta utilizzati, gli oli diventano un fattore fortemente inquinante se sversati sul terreno o negli scarichi. Senza un adeguato trattamento, riducono la quantità di ossigeno a disposizione di flora e fauna e la quantità di raggi solari che penetrano nell’acqua, danneggiando l’ambiente in mare, nei laghi e nei fiumi.

Il punto di forza della Grasso, da oltre 70 anni, è la puntualità combinata con un servizio rapido ed efficiente. Dopo il ritiro dell’olio presso i clienti, l’azienda lo sottopone a trattamento nell’impianto regolarmente autorizzato, conforme alla normativa vigente, per il successivo riutilizzo nel recupero energetico e/o nelle attività primarie.

La Grasso è specializzata anche nello smaltimento e nella gestione completa dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1-2-3. Ecco di che si tratta. I sottoprodotti di origine animale di distinguono infatti in 3 categorie:

Materiali di categoria 1: tutte le parti di animali sospettati di essere affetti da BSE o che devono essere abbattuti per eradicazione BSE; animali da compagnia, da giardino zoologico e da circo; animali selvatici che si sospetta siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo.

Materiali di categoria 2: tutti i sottoprodotti diversi dalla categoria 1 e i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci o agenti contaminati oltre i limiti comunitari; lo stallatico e il contenuto del tubo digerente.

Materiali di categoria 3: tutti i sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggi o perchè scaduti.

Un’altra importante attività della Grasso riguarda gli animali domestici: si offre un servizio di ritiro della salma e la consegna delle ceneri in un’urna in legno, con il nome dell’animale inciso in un’apposita targhetta. Il ritiro può avvenire sia presso lo studio veterinario, che direttamente presso l’abitazione del cliente. Dopo il contatto telefonico, entro un arco di 2 ore, un operatore provvederà al ritiro e alla successiva cremazione presso l’impianto dedicato. Un servizio che viene incontro all’affetto che circonda gli animali domestici e assicura l’ultimo addio nel rispetto di una vita passata insieme.